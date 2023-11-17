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Emine Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı: Her vicdan sahibi insanı destek vermeye davet ediyoruz

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#Emine Erdoğan#GAZZE#FİLİSTİN
Emine Erdoğandan Gazzede ateşkes çağrısı: Her vicdan sahibi insanı destek vermeye davet ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'daki Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi sonrası bir açıklamada bulundu. Emine Erdoğan, 'Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.' dedi.

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İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu binlerce insanın yaşamını yitirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dün İstanbul'da bir araya gelen devlet başkanlarının eşleri, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Emine Erdoğandan Gazzede ateşkes çağrısı: Her vicdan sahibi insanı destek vermeye davet ediyoruz

Emine Erdoğan'ın 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi' sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” vesilesiyle İstanbul’da birleştirdik.

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Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.

Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz.

Emine Erdoğandan Gazzede ateşkes çağrısı: Her vicdan sahibi insanı destek vermeye davet ediyoruz

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#Emine Erdoğan#GAZZE#FİLİSTİN

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