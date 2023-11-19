Emine Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:
Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor.
Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.
Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 19, 2023
Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz. #TekYürekFilistin
Humanity in Gaza is resisting death,… pic.twitter.com/rqqpezt05d