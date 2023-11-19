×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#GAZZE#FİLİSTİN
Emine Erdoğandan Gazzede ateşkes çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.' dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor.

Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#GAZZE#FİLİSTİN

BAKMADAN GEÇME!