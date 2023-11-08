Emine Erdoğan’dan Gazze tepkisi... Görülmemiş bir vahşet

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu’nda düzenlenen ‘Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi’nin açılış programında özetle şunları söyledi:

“21. yüzyılda insanlığın gözü önünde Gazze’nin bütün dünya ile iletişimi kesilmiş bulunuyor. Hastaneler, ambulanslar, Kızılay’ın, Kızılhaç’ın depoları, mabetler, okullar hedef alınıyor. Yardım TIR’ları sınırlarda bekletiliyor, sular ve enerji kesiliyor, sahra hastanesine dönüştürdüğümüz gemilerimizin kıyıya yanaşıp, tedavi hizmeti götürmesi engelleniyor. Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki savaş demek bile mümkün değil. Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu, sistematik şekilde sivillere, özellikle çocuklara saldırarak bir milleti tarihten silmeye çalışıyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak kitle imha silahları masum yavrulara doğrultuluyor. İnsanı insan yapan değerler kaybediliyor. Uluslararası hukuk çiğneniyor.

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KALICI BARIŞ İÇİN SEFERBER OLUYORUZ

Bu süreçte, ecdadımız gibi bizim de meselemiz toprak değil. Bizim meselemiz, daima insan hakları ve izzet meselesi olmuştur. Vaktiyle fethedilmiş gönülleri yıkmama, acılarına sessiz ve seyirci kalmama meselesi. Meselemiz, bu dünyadan zulmü alkışlayarak mı, mazluma yoldaş olarak mı gideceğimiz meselesidir. Ecdadımız gibi bizim de Gazze’de, Ukrayna’da, Kudüs’te, Yemen’de, Bağdat’ta, Halep’te, Şam’da akan kanın dinmesinden başka hedefimiz yoktur. Gazze ya da Yemen, Somali, Kudüs, Arakan, hiçbir yerde mazlumların katledilmesine, çocukların, kadınların, yaşlıların üzerine kurşunlar, bombalar yağmasına gönlümüz razı gelmiyor. Bu yüzden dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz.”