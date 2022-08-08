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Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Kalbimiz bir kez daha paramparça oldu

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#Emine Erdoğan#Gazze#Twitter
Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Kalbimiz bir kez daha paramparça oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de meydana gelen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu." dedi.

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Twitter hesabından mesaj yayınlayan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Gazze#Twitter

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