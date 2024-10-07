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Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Adaletin ışığı bir gün karanlığı boğacak

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#Gazze#Emine Erdoğan#Filistin
Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Adaletin ışığı bir gün karanlığı boğacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 11:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'İsrail’in 76 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulüm, son bir yılda açık bir soykırıma evrildi. Ama biz biliyoruz ki, zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun, adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

İsrail’in 76 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulüm, son bir yılda açık bir soykırıma evrildi.

Yıkılmış evlerin enkazı altında sadece taşlar değil, insanlık onuru kaldı.

Çocukların masum gülüşleri, işgalin zalim yüzüyle sönüp giderken, annelerin gözyaşları Gazze’nin toprağına her gün yeniden karışıyor.

Bu vahşet, insanlığın vicdanında derin bir yara açtı. Her bir kayıp, tüm dünya için bir utanç vesikası oldu.

Ama biz biliyoruz ki, zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun, adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak.

Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek.

Türkiye, Filistin’in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak.

Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için, Filistin’in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için…

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#Gazze#Emine Erdoğan#Filistin

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