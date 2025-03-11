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Emine Erdoğan'dan "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı"na dair paylaşım: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

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#Emine Erdoğan#Filistin#Kardeşlik İftarı
Emine Erdoğandan Filistinlilerle Kardeşlik İftarına dair paylaşım: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı" kapsamında bugün Filistinliler ile bir araya geldiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle…"

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#Emine Erdoğan#Filistin#Kardeşlik İftarı

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