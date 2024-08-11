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Emine ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Pes etmemek tÄ±pkÄ± su gibi, her koÅŸulda yolunu bulmak demektir." ifadesini kullandÄ±.

Filistinli Ziraat MÃ¼hendisi Ä°nas El-Gul'un, Ã¼lkesinin en karanlÄ±k zamanlarÄ±nda kurduÄŸu sistemle "Ä±ÅŸÄ±k olduÄŸunu" kaydeden Emine ErdoÄŸan, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"FÄ°LÄ°STÄ°N'Ä°N TOPRAKLARINDA UMUT OLMAYA DEVAM EDÄ°YOR"

"Deniz suyunu iÃ§me suyuna Ã§evirerek imkansÄ±zÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan bu cesur kadÄ±nÄ± tÃ¼m kalbimle tebrik ediyor, kurduÄŸu sistemin daha geniÅŸ kitlelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. TÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶rmelidir ki yok edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan Filistin'in topraklarÄ±nda umut, yol gÃ¶sterici olmaya devam ediyor."

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GAZZELÄ° MÃœHENDÄ°STEN SU KRÄ°ZÄ°NE Ã‡Ã–ZÃœM

Ä°srail'in abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rerken bÃ¶lgeye uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo sebebiyle Filistinliler su ve temel gÄ±da malzemeleri dahil birÃ§ok hayati ihtiyacÄ± temin etmekten aciz kalÄ±yor.



Gazze Åžeridi'nin gÃ¼neyindeki Han Yunus kentinde Yer alan Gizan en-Neccar bÃ¶lgesine sÄ±ÄŸÄ±nan yerinden edilmiÅŸ tarÄ±m mÃ¼hendisi Ä°nas el-Gul, Gazzelilerin mÃ¼cadele ettiÄŸi iÃ§me suyu krizine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek amacÄ±yla deniz suyunu iÃ§me suyuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren bir arÄ±tma sistemi geliÅŸtirdi.

GÃ¼neÅŸ enerjisi ile Ã§alÄ±ÅŸan sistemin iÃ§erdiÄŸi aktif kÃ¶mÃ¼r sayesinde deniz suyunu tuzdan arÄ±ndÄ±rarak iÃ§me suyuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten 50 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼hendis Ä°nas el-Gul, geliÅŸtirdiÄŸi su arÄ±tma sistemini Ã§evredeki farklÄ± barÄ±nma merkezleri ve evlere kurduklarÄ±nÄ± ifade etti. Ã‡ok sayÄ±da Gazzelinin sistemden yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gazzeli Ä°nas, tahta, cam, deri gibi kullanÄ±lmÄ±ÅŸ malzemeleri deÄŸerlendirerek geliÅŸtirdiÄŸi sistemin bÃ¼tÃ¼n Gazze Åžeridiâ€™ne yayÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini dile getirdi.

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