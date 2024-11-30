Emine Erdoğan’dan Filistin paylaşımı

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’in, yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğuna dikkat çeken ve Filistin halkının, topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi köklerinin sağlam, umutlarının göğe uzandığını vurgulayan Erdoğan, “Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız. Bu dayanışma yalnızca bir söz değil, paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesidir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum” dedi.