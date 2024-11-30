×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan Filistin paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Filistin#Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü
Emine Erdoğan’dan Filistin paylaşımı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesi temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’in, yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğuna dikkat çeken ve Filistin halkının, topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi köklerinin sağlam, umutlarının göğe uzandığını vurgulayan Erdoğan, “Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız. Bu dayanışma yalnızca bir söz değil, paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesidir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Filistin#Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

BAKMADAN GEÇME!