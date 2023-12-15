Emine Erdoğan'dan Filistin mesajı: Bizi güler yüzle karşılayan çocuklarımız teselli kaynağımız

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız.

Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canı gönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum.

Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız.



Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven… pic.twitter.com/TEO4ADsF8O