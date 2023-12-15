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Emine Erdoğan'dan Filistin mesajı: Bizi güler yüzle karşılayan çocuklarımız teselli kaynağımız

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#Emine Erdoğan#Gazze#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye getirilerek tedavi edilen Filistinli hasta çocukların görüntüsünü paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımında "Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Gazze’den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız.

Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canı gönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum. 

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#Emine Erdoğan#Gazze#Filistin

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