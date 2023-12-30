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Emine Erdoğan'dan 'Filistin için tek yürek' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Filistin#Ateşkes
Emine Erdoğandan Filistin için tek yürek paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Filistin'de ateşkes için çağrıda bulunarak "Filistin için tek yürek" mesajını paylaştı.

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Emine Erdoğan paylaşımında "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi #FilistinİçinTekYürek" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Filistin#Ateşkes

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