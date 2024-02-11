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Erdoğan çiftinden Fatma Sevim Baltacı'nın ailesine taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Fatma Sevim Baltacı#AK Parti
Erdoğan çiftinden Fatma Sevim Baltacının ailesine taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 11:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

EMİNE ERDOĞAN:

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Fatma Sevim Baltacı#AK Parti

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