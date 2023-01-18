Emine Erdoğan’dan elçilere çağrı: Tabiatın çığlığına kulak verin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe’de büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen “Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık” temalı programa katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı programda yemek menüsü ‘sıfır atık’ prensibine uygun hazırlandı.

Programda, Paraguaylı ‘Recycled Orchestra Cateura Landfill Harmonic’ isimli müzik grubu, geri dönüşümden yapılmış müzik aletleriyle konser verdi. Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

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“Her biriniz, sınır çizilmeyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin temsilcilerisiniz ve bugün burada büyük bir kardeşliğin timsali olarak bulunuyorsunuz. Ancak bugün insanlığın önündeki en büyük sınavın, merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması olduğunu görüyoruz. İklim krizi yalnızca tabiat için değil her birimiz için ölüm kalım mücadelesi. Böylesi bir durumda dünyanın tüm krizlerinde aldığımız vicdani tutumu, çevre sorununda da gösteriyor, sorun yerine çözümün bir parçası olmaktan iftihar ediyoruz. Bir güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık.Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum.”