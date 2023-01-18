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Emine Erdoğan’dan elçilere çağrı: Tabiatın çığlığına kulak verin

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#Emine Erdoğan#Büyükelçiler#Murat Kurum
Emine Erdoğan’dan elçilere çağrı: Tabiatın çığlığına kulak verin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelen Emine Erdoğan, iklim krizine karşı etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye davet ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe’de büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen “Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık” temalı programa katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı programda yemek menüsü ‘sıfır atık’ prensibine uygun hazırlandı.

Emine Erdoğan’dan elçilere çağrı: Tabiatın çığlığına kulak verin

Programda, Paraguaylı ‘Recycled Orchestra Cateura Landfill Harmonic’ isimli müzik grubu, geri dönüşümden yapılmış müzik aletleriyle konser verdi. Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Emine Erdoğan’dan elçilere çağrı: Tabiatın çığlığına kulak verin

Programda Paraguaylı grup da geri dönüşümden yapılmış müzik aletleriyle konser verdi.

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 “Her biriniz, sınır çizilmeyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin temsilcilerisiniz ve bugün burada büyük bir kardeşliğin timsali olarak bulunuyorsunuz. Ancak bugün insanlığın önündeki en büyük sınavın, merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması olduğunu görüyoruz. İklim krizi yalnızca tabiat için değil her birimiz için ölüm kalım mücadelesi. Böylesi bir durumda dünyanın tüm krizlerinde aldığımız vicdani tutumu, çevre sorununda da gösteriyor, sorun yerine çözümün bir parçası olmaktan iftihar ediyoruz. Bir güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık.Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum.”

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#Emine Erdoğan#Büyükelçiler#Murat Kurum

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