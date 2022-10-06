Emine Erdoğan'dan eğitime destek mesajı: Hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:



Geçen yıl, hepimize heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık.

Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum.

Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum; hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız! Sadece'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın.

Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022.