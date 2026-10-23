Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Çocuklar bizden yardım bekliyor

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan ve 100’den fazla ülkeden temsilcinin katıldığı ‘Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi’nde konuştu.

Bu zirvede çocukların refahını konuşacaklarını belirten Erdoğan, “Çocuk refahı dediğimizde ölçütlerimiz de bellidir. Beslenme, barınma, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını esas alırız. Ancak dünya her gün değişiyor. Dolayısıyla, çocuk refahını ölçen geleneksel göstergeler, yüzdelerle ifade edilen rakamlar, büyük resmi perdeleyen toptancı bir yaklaşıma dönüşebiliyor. Çünkü yaptığımız ölçümler aslında bir görme biçimidir. Seçicidir. Rakamlar, neyi mercek altına aldığımızı anlatırken, aynı rakamlar neyi görmezden geldiğimizi de anlatır” dedi.

Haberin Devamı

ÇOKLU KRİZLER ÇAĞINDAYIZ

Çocukların okula gitmesinin ve fiziksel şiddete maruz kalmamasının refah istatistikleri için elzem olduğunu söyleyen Erdoğan, “Fakat okula gitmek her zaman nitelikli eğitim almak, şiddete maruz kalmamak, sevgi ve değer görmek anlamına gelmez. Haliyle, bugünün dünyasını dünün kriterleriyle değerlendirmeye tabi tutmak eksik sonuçlar verir. Zira çoklu krizler çağında yaşıyoruz ve çocuklarımız çok boyutlu zorluklarla karşı karşıyalar. İklim krizi, savaş şartları ve bunların neden olduğu zorunlu göçleri de denkleme katmalıyız” diye konuştu.

Emine Erdoğan’a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da eşlik etti.

SERGİYİ GEZDİ

Emine Erdoğan zirve kapsamında açılan ‘Özbekistan’da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar’ konulu sergiyi de ziyaret etti. Erdoğan, Özbekistan’da her çocuğun sağlığının korunması, haklarının güvence altına alınması ve potansiyelini gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen dönüşümlere odaklanan sergiyi gezerek, buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Haberin Devamı

OKUL AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, zirvenin ardından Semerkant’taki İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nun açılışına katıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Erdoğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İMAM BUHARİ’Yİ ZİYARET

Emine Erdoğan dün Semerkant’ta İmam Buhari Anıt Kompleksi’ni de ziyaret etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda “İslam medeniyetine eşsiz eserler kazandıran, asırlardır insanlığa yol gösteren İmam Buhari’yi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum” dedi.

ESRA ALBAYRAK: ‘ALİ KUŞÇU CESARETİ GÖSTERMELİYİZ’

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Semerkant’daki zirve kapsamında düzenlenen ‘Çocuklara Büyük Ölçekte Yatırım’ başlıklı oturumda konuştu. Albayrak, İstanbul’dan Hive’ye, Hive’den Buhara’ya, Buhara’dan Semerkant’a uzanan ilim koridorunun yüzyıllar boyunca medeniyetin belki de en güçlü fikri damarlarından biri olduğunu belirterek, kendilerine düşen görevin bu koridoru hayırla ve gururla yad etmek kadar bugünün meseleleri etrafında yeniden hareketlendirmek olduğunu söyledi. Semerkant’ın ilim mirasını düşündüğü zaman kendisine en çok ilham olan isimlerden birinin de Uluğ Bey’in öğrencisi Ali Kuşçu olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

ARİSTO’YU SORGULADI

“Ali Kuşçu’nun hikâyesinden neden ilham aldığıma gelince, onun çağında biliyorsunuz Aristo felsefesinden gelen bir yaklaşım vardı, dünyanın hareketsiz olduğuna inanılırdı. Bu tartışılmaz bir kabuldü aslında bilimsel çalışmalarda fakat Ali Kuşçu bu kabulü sorguladı. Sorgulayarak şunu söyledi: ‘Deney ve gözlem, dünyanın hareketsiz olduğunu kanıtlamaya yeterli değildir ve dünyanın hareket ediyor olduğunu kabullenmek de bilim dışı olmak zorunda değildir.’ Dolayısıyla sadece ön kabulleri sorgulayarak aslında astronomi biliminin önünü açmıştır Ali Kuşçu. Demek ki herkesin apaçık saydığı sonuçlar, bazen sorgulanması gereken ön kabulleri barındırıyor olabilir. Bizden Ali Kuşçu’nun cesaretini bekliyor dünya çocukları.”

Haberin Devamı