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Emine Erdoğan'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Yaşlılar Günü#Cumhurbaşkanı
Emine Erdoğandan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir. Onların tecrübesi, rehberliği ve nesiller arasında kurdukları gönül bağı toplumumuzu güçlü kılan en temel dayanaklardan biridir. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize hürmetlerimi sunuyor, sağlık ve huzur içinde nice güzel günler diliyorum."

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#Emine Erdoğan#Dünya Yaşlılar Günü#Cumhurbaşkanı

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