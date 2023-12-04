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Emine Erdoğan'dan Dünya Su Kayıpları Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Dünya Su Kayıpları Günü#Su
Emine Erdoğandan Dünya Su Kayıpları Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 11:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, Dünya Su Kayıpları Günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Su Verimliliği Seferberliği’nin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek.

Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi.

Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım.

Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın.

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#Emine Erdoğan#Dünya Su Kayıpları Günü#Su

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