×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Okuma Yazma Günü#Ana Kız Okuldayız
Emine Erdoğandan Dünya Okuma Yazma Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir" dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlenir. Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil, toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta; 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız', 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle; öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Dünya Okuma Yazma Günü#Ana Kız Okuldayız

BAKMADAN GEÇME!