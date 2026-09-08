×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı: Sayısız hayatı değiştirdik

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Okuma Yazma Günü#Eğitim Projeleri
Emine Erdoğan’dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı: Sayısız hayatı değiştirdik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 11:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen eğitim projelerinin sayısız hayatı değiştirdiğini vurgulayarak, "Bugün kalem tutan her el, verilen emeğin en güzel karşılığıdır" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan’dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı: Sayısız hayatı değiştirdik

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi Kızlar Okula' çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. 'Ana Kız Okuldayız' kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. 'Okuryazarlık Seferberliği' binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. 'Nerede Kalmıştık' projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkânsızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi. Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAtlas Çağlayan cinayeti davasında karar günüAtlas Çağlayan cinayeti davasında karar günüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Okuma Yazma Günü#Eğitim Projeleri

BAKMADAN GEÇME!