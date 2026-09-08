Emine Erdoğan’dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı: Sayısız hayatı değiştirdik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi Kızlar Okula' çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. 'Ana Kız Okuldayız' kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. 'Okuryazarlık Seferberliği' binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. 'Nerede Kalmıştık' projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkânsızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi. Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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