MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: ‘İnsanlık hoşgörülü olmalı’
GeriGündem Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: ‘İnsanlık hoşgörülü olmalı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA / DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: ‘İnsanlık hoşgörülü olmalı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: ‘İnsanlık hoşgörülü olmalı’
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hâkim olmasını diliyorum. Dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülkeyiz. Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir” ifadesini kullandı.

Emine Erdoğandan Dünya Mülteciler Günü mesajı: ‘İnsanlık hoşgörülü olmalı’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle