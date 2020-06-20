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Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Emine Erdoğan’dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

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Emine Erdoğan’dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla twitterdan mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diliyorum. Dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülkeyiz. Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir" dedi.

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