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Emine Erdoğan'dan Dünya Kupası paylaşımı: Tüm takımlara başarılar diliyorum

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#Emine Erdoğan#Katar#Dünya Kupası
Emine Erdoğandan Dünya Kupası paylaşımı: Tüm takımlara başarılar diliyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 00:10

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası sebebiyle Doha'da bulunan Emine Erdoğan, "Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni sebebiyle Doha'ya gitti. 

Ekvador ve Katar arasındaki açılış maçını izleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını Lider Eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. 

 

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