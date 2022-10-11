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Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Dünya Kız Çocukları Günü#Paylaşım
Emine Erdoğandan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle paylaşımlarda bulundu.

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye’nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi.

Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek.

Yegâne umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek.

Bu anlamlı günün, tüm kız çocukları için daha adil bir dünyaya vesile olacağına yürekten inanıyorum.

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#Emine Erdoğan#Dünya Kız Çocukları Günü#Paylaşım

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