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Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadının sözü tarih kadar kuvvetlidir

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Günü#8 Mart
Emine Erdoğandan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadının sözü tarih kadar kuvvetlidir
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 11:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, merhametiyle insanlığa yön veren, gücüyle yarınları kurandır. Onun emeği toprak gibi bereketli, sözü tarih kadar kuvvetlidir. Bugün ülkemiz; bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Günü#8 Mart

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