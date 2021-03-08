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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj paylaştı. Kadınların her incindiğinde insanlığın incindiğini belirten Emine Erdoğan, "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğandan Dünya Kadınlar Günü mesajı

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