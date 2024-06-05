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Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Dünya Çevre Günü#Sıfır Atık
Emine Erdoğandan Dünya Çevre Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Medeniyet tarihimiz bize emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunuyor.

Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz.

Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde.

Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz.

Zira #SıfırAtık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi.

Sıfır Atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor.

Türkiye’nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum.

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5 Haziran #DünyaÇevreGünü’nü ve Çevre Haftası’nı kutluyorum. Hepimizin Bir Dünyası Var

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#Emine Erdoğan#Dünya Çevre Günü#Sıfır Atık

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