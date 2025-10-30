×
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Cumhuriyet Bayramı
Emine Erdoğandan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 00:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Milletin Evi'nde, Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünü kutladığımız bu özel gecede, maziden atiye uzanan güçlü bağlarımızla bir aradaydık. Her bir kalpte aynı ülkü, aynı inançla, birlik ve beraberliğimizi bu eşsiz mirasla daha da pekiştirdik. Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

