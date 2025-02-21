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Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne 5’inci yaş kutlaması

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Ankara Millet Kütüphanesi
Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne 5’inci yaş kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışının 5’inci yılını kutladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5’inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum.” Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışı ve kütüphanede yabancı devlet başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının eşlerini ağırladığı görüntülerden oluşan videoya da yer verdi. 

Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne 5’inci yaş kutlaması

 

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Ankara Millet Kütüphanesi

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