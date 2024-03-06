Emine Erdoğan’dan COP29’a destek

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “İklim Durumu Taraflar Konferansı COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldik. İklim kriziyle ilgili son derece önemli olan uluslararası zirvenin Azerbaycan’da düzenli bir şekilde gelişmesi mutluluk verici. Bu kültürel işbirliği alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, kardeşliğin Azerbaycan’a birçok alanda olduğu gibi COP29’un zirveye çıkabileceği de tüm imkan ve tecrübelerimizle desteklenmekten mutluluk duyacağız. Zirvenin Azerbaycan’a ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.