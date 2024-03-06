×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan COP29’a destek

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Muhtar Babayev
Emine Erdoğan’dan COP29’a destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “İklim Durumu Taraflar Konferansı COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldik. İklim kriziyle ilgili son derece önemli olan uluslararası zirvenin Azerbaycan’da düzenli bir şekilde gelişmesi mutluluk verici. Bu kültürel işbirliği alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, kardeşliğin Azerbaycan’a birçok alanda olduğu gibi COP29’un zirveye çıkabileceği de tüm imkan ve tecrübelerimizle desteklenmekten mutluluk duyacağız. Zirvenin Azerbaycan’a ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Muhtar Babayev

BAKMADAN GEÇME!