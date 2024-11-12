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Emine Erdoğan'dan COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi paylaşımı

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#Birleşmiş Milletler#İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi#Emine Erdoğan
Emine Erdoğandan COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 12:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. ' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum.

Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir.

Bu ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasını temenni ediyorum.

Emine Erdoğandan COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi paylaşımı

 

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#Birleşmiş Milletler#İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi#Emine Erdoğan

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