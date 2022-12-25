Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak

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Sıfır Atık harekâtıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle:
* Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak.
* Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için Birleşmiş Milletler’de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum;— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 25, 2022
toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. #SıfırAtık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak. pic.twitter.com/dVxtl5ubrG