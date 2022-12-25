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Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Twitter
Emine Erdoğandan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 12:33

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında çocuklara ve gençlere seslendi. Emine Erdoğan, "Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." ifadelerini kullandı.

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Sıfır Atık harekâtıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle:

* Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak.

* Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için Birleşmiş Milletler’de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Twitter

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