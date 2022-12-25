Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak

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Sıfır Atık harekâtıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle:

* Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak.

* Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için Birleşmiş Milletler’de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.