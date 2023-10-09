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Emine Erdoğan'dan çiftçilere ata tohumu tebriği

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#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Bingöl
Emine Erdoğandan çiftçilere ata tohumu tebriği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bingöl'de ata tohumlarıyla domates üretimi yapan çiftçileri tebrik etti.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.

Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam.

Bingöl’de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum.

Ata yadigârı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Bingöl

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