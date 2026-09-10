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Emine Erdoğan'dan çevre mesajı: 'Mapa-Şamandıra Sistemi' maviliklere nefes olacak

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#Emine Erdoğan#Çevre Politikaları#Deniz Temizliği
Emine Erdoğandan çevre mesajı: Mapa-Şamandıra Sistemi maviliklere nefes olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maviliklerimize nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Mapa-Şamandıra Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Emine Erdoğandan çevre mesajı: Mapa-Şamandıra Sistemi maviliklere nefes olacak

Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fethiye Körfezi’nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Çevre Politikaları#Deniz Temizliği

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