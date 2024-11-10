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Emine Erdoğan’dan çağrı: Yapay zekâ kadın hakkını korumalı

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#Yapay Zekâ#Emine Erdoğan#KADEM
Emine Erdoğan’dan çağrı: Yapay zekâ kadın hakkını korumalı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

Yapay zekâ sistemlerinin tasarım ve uygulamasında kadınların temsil oranının yüzde 20’lerde kaldığını söyleyen Emine Erdoğan, “Evrensel etik standartların oluşturulması, kadınlar ve diğer kırılgan grupların haklarının korunması açısından küresel bir işbirliğine mecburuz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından “Yapay Zekâ ve Kadın” temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin önceki akşamki resepsiyon yemeğine katıldı. Yemekte ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile Kuzey Makedonya, Senegal, Sırbistan, Gürcistan ve Mısır’dan yetkililer de hazır bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

Emine Erdoğan’dan çağrı: Yapay zekâ kadın hakkını korumalı

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KADIN TEMSİLİ YÜZDE 20

“21. yüzyıl değişimin süreklilik ve hız kazandığı eşi benzeri olmayan bir dönem. Bu baş döndüren hızlı değişimin itici gücünü ise ‘yapay zekâ ve dijitalleşme’ oluşturuyor. Yapay zekânın dönüştürücü etkileri iş dünyasından sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda gözlemleniyor. Ancak unutulan bir gerçek var ki teknoloji ne kadar ileri ve güçlü olursa olsun adaletle harmanlanmadıkça insanlık için aydınlık bir gelecek sunamaz. Bilhassa kadınlar yapay zekânın olumsuz sonuçlarından doğrudan etkilenmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yapay zekâ sistemlerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde kadınların temsil oranı yüzde 20’lerde kalıyor. Halbuki kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Yapay zekâ geliştirme ve uygulama süreçlerinde evrensel etik standartların oluşturulması kadınlar ve diğer kırılgan grupların haklarının korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tüm bunlar için küresel bir işbirliğine mecburuz.”

Emine Erdoğan’dan çağrı: Yapay zekâ kadın hakkını korumalı

ADİL BİR DÜNYANIN YOLLARI ARANDI

-KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ‘Yapay Zekâ ve Kadın’ temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, uzman konukların katılımıyla dün de devam etti. Demirören Medya’nın iletişim sponsorları arasında olduğu zirveye Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ve Demirören Medya Dijital Medya Direktörleri de katıldı. Haliç Üniversitesi’ndeki Zirve’de yapay zekânın yalnızca kadınlar değil, tüm insanlık için nasıl daha iyi kullanılabileceğinin yolları arandı. KADEM 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, ‘Sonuç Bildirisi’nin okunmasıyla sona erdi. (DHA)

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#Yapay Zekâ#Emine Erdoğan#KADEM

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