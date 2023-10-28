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Emine Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' paylaşımı: Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz

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#Büyük Filistin Mitingi#Emine Erdoğan#Gazze
Emine Erdoğandan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı: Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 20:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi ile ilgili paylaşımında "Gazze’deki annelerin, çocukların ve tüm masumların sessiz çığlığına ses olmak için İstanbul’dan dünyaya hep bir ağızdan haykırdık. Günlerdir ölümle mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde taşıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Gazze’deki annelerin, çocukların ve tüm masumların sessiz çığlığına ses olmak için İstanbul’dan dünyaya hep bir ağızdan haykırdık.

Günlerdir ölümle mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde taşıyoruz.

Ne zaman ki İsrail zulmü duracak, Gazze’de çocukların güven içerisinde oyunlar oynadığını göreceğiz ancak o gün insanlıktan, vicdan ve merhametten bahsedebileceğiz.

İşte o gün bizim de gönlümüz ve zihnimiz feraha erişecek. O vakte kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Bugün, birlik ve beraberliğimizle gösterdiğimiz dayanışmanın Gazze halkına güç olmasını diliyor, Rabbim’den şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum.

 

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#Büyük Filistin Mitingi#Emine Erdoğan#Gazze

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