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Emine Erdoğan'dan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'a tebrik mesajı

#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası#Buse Naz Çakıroğlu
Emine Erdoğandan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaşa tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş'ı tebrik etti.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor!
Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz #BuseNazÇakıroğlu ve #HaticeAkbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar" ifadelerini kullandı.

 

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#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası#Buse Naz Çakıroğlu

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