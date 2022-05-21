Emine Erdoğan'dan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'a tebrik mesajı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor!
Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz #BuseNazÇakıroğlu ve #HaticeAkbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar" ifadelerini kullandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 20, 2022
Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz #BuseNazÇakıroğlu ve #HaticeAkbaş'ı tebrik ediyorum. 🇹🇷
Başarılarınız daim olsun kızlar. 👏🏻🥊