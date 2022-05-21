Emine Erdoğan'dan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'a tebrik mesajı

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor!

Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz #BuseNazÇakıroğlu ve #HaticeAkbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar" ifadelerini kullandı.