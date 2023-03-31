Emine Erdoğan’dan BM’de ‘sıfır atık’ çağrısı: Kaybedecek tek bir dakika yok

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* HOYRATÇA TÜKETİYORUZ: “Bizler muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır. Ancak son 200 yıldır bu anlayışı kaybettik. Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı. Kaynakları hoyratça tüketmeye başladı.

* YENİ SÜRÜM SÖMÜRGECİLİK: Görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hâlâ binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir.





105 üye ülkenin katıldığı ‘sıfır atık özel oturumu’nun eşbaşkanlığını yapan Emine Erdoğan , BM Genel Sektereri Antonio Guterres’le de bir araya geldi.

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* HEMEN BUGÜN: Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanları tehdit ediyor. Bunun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Topyekûn ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.

* EVET BİZ KURTARACAĞIZ: Türkiye’de Sıfır Atık kampanyası başlattık. Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye tarafsız kalmadığımız gibi mücadelemizi sürdürüyoruz. Sıfır atık vakfı kurmanın eşiğindeyiz. İslam peygamberi Hz Muhammed’in ‘nehir kıyısında bile olsan suyu israf etme’ emri dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize öğretti. Anadolu halkı sürdürülebilirliği asırlardır taşımaktadır. Her bir kültürün köklerinde tabiatla yaşamın farklı örnekleri mevcuttur. BM kapsamında sıfır atık adına yapılan her adımın kıymetli olduğuna inanıyorum. Hemen bugün değişimi başlatmalıyız. ‘Dünyayı ben mi kurtaracağım’ diyenlere sesleniyorum. Evet biz kurtaracağız.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası sıfır atık Günü’nü tebrik etti.