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Emine Erdoğan’dan BM’de mesaj: Dünyaya şifa olalım

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#Emine Erdoğan#BM#Habitat’In İkinci Olağan Kurulu
Emine Erdoğan’dan BM’de mesaj: Dünyaya şifa olalım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat’ın İkinci Olağan Kurulu’na video mesajla katılarak “Yeryüzüne bırakacağımız izi belirlemek bizim elimizde. İnsanın günlük hayatındaki küçük değişikliklerle doğa dostu, atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı şifa olabiliriz” dedi.

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Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat’ın 2’nci Olağan Kurulu’na katıldığı video mesajında şöyle konuştu: “Doğaya terk ettiğimiz atıkların büyük kısmı yeniden kullanılabilecek, ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluşuyor. Yeryüzüne bırakacağımız bu izi belirlemek bizim elimizde. İnsanın günlük hayatındaki küçük değişikliklerle doğa dostu atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı şifa olabiliriz. Türkiye’de başlattığımız sıfır atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi.”

BM HABİTAT AİLESİNE TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan daha sonra Twitter’dan da şu mesajı paylaştı: “Birleşmiş Milletler Habitat’ın 2’nci Olağan Kurulu’na video mesaj ile katıldım. Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum. Katkı sunan tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde ortaya çıkacak sonuçların tabiat ile yakınlaşmamıza, iklim değişikliği ile mücadelenin ivme kazanmasına vesile olacağına inanıyorum. Kenya Devlet Başkanı’nın Eşi Mama Rachel Ruto’ya, dostum Maimunah Sharif’e ve 30 Mart Uluslararası SıfırAtık Günü’nün ilan edilmesinde de desteğini esirgemeyen BM Habitat ailesine teşekkür ediyorum.” 

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#Emine Erdoğan#BM#Habitat’In İkinci Olağan Kurulu

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