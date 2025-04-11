Emine Erdoğan'dan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüşmesine ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile bir araya geldik. Küresel krizler, çatışmalar ve sürdürülebilir kalkınmanın geleceği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak çalışma alanlarımızı ele alırken, bilhassa 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sıfır Atık hareketi çerçevesinde iş birliğinin önemini vurguladık. İnsanlık onuruna yakışır bir dünya için yürüttüğümüz çalışmaların, ortak sorumluluk bilinci ve diyalogla güçlenmeye devam etmesini temenni ediyorum."