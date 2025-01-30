Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Vakfımız koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin açılmasına yönelik imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın dünya ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici. Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.