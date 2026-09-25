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Emine Erdoğan'dan BM 81. Genel Kurulu mesajı: Uzlaşı ve sükunete katkı sunsun

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#Emine Erdoğan#BM Genel Kurulu#Diplomasi
Emine Erdoğandan BM 81. Genel Kurulu mesajı: Uzlaşı ve sükunete katkı sunsun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 16:59

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM 81'inci Genel Kurulu'nda alınacak kararların ve kurulacak yeni bağların insanlık için hayırlı olmasını temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğandan BM 81. Genel Kurulu mesajı: Uzlaşı ve sükunete katkı sunsun

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yoğun diplomasi trafiğinin, dünyanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı ve sükunete katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

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#Emine Erdoğan#BM Genel Kurulu#Diplomasi

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