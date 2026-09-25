Emine Erdoğan'dan BM 81. Genel Kurulu mesajı: Uzlaşı ve sükunete katkı sunsun

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yoğun diplomasi trafiğinin, dünyanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı ve sükunete katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.