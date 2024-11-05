Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

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Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kırgızistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi Aigul Zhaparova ile Bişkek’te Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi’ni ziyaret ettik.

Derslikleri gezerek, bilim, teknoloji, sanat ve kültür başta olmak üzere her alanda verilen dört dilli eğitim hakkında bilgi aldık.

Bu eğitim yuvası, Kırgız çocuklarımızın bilgiyle güçlenip hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kapı aralıyor.

Ortak temennimiz eğitimle büyüyen, değerlerle yoğrulan nesillerin; hem kendi ülkelerine hem de Türk dünyasına fayda sağlayacak ışık dolu birer rehber olmaları.

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Geleneksel Kırgız ezgilerini tüm içtenlikleriyle seslendiren çocuklarımız, gözlerimizde dostluğun ve kardeşliğin izlerini yeniden canlandırdı.

Bu özel ziyaret vesilesiyle projeleriyle ülkelerini TEKNOFEST’te gururla temsil eden öğrencilerimizle tanışmaktan da ayrıca memnuniyet duydum. Başarılarının devamını diliyorum.