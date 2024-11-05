×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Bişkek#Emine Erdoğan#Maarif Vakfı
Emine Erdoğandan Bişkekteki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın eşi Aigul Zhaparova ile birlikte Bişkek’teki Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kırgızistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi Aigul Zhaparova ile Bişkek’te Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi’ni ziyaret ettik.

Derslikleri gezerek, bilim, teknoloji, sanat ve kültür başta olmak üzere her alanda verilen dört dilli eğitim hakkında bilgi aldık.

Emine Erdoğandan Bişkekteki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

Bu eğitim yuvası, Kırgız çocuklarımızın bilgiyle güçlenip hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kapı aralıyor.

Ortak temennimiz eğitimle büyüyen, değerlerle yoğrulan nesillerin; hem kendi ülkelerine hem de Türk dünyasına fayda sağlayacak ışık dolu birer rehber olmaları.

Haberin Devamı

Emine Erdoğandan Bişkekteki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

Geleneksel Kırgız ezgilerini tüm içtenlikleriyle seslendiren çocuklarımız, gözlerimizde dostluğun ve kardeşliğin izlerini yeniden canlandırdı.

Emine Erdoğandan Bişkekteki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

Bu özel ziyaret vesilesiyle projeleriyle ülkelerini TEKNOFEST’te gururla temsil eden öğrencilerimizle tanışmaktan da ayrıca memnuniyet duydum. Başarılarının devamını diliyorum.

Emine Erdoğandan Bişkekteki Türkiye Maarif Vakfı kompleksine ziyaret

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bişkek#Emine Erdoğan#Maarif Vakfı

BAKMADAN GEÇME!