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Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#Dünya Göçebe Oyunları#Bişkek
Emine Erdoğandan Bişkekteki 6ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Törenine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 19:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum."

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#Emine Erdoğan#Dünya Göçebe Oyunları#Bişkek

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