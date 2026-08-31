Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum."