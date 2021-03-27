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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 'Berat Kandili' mesajı

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Emine Erdoğan'dan 'Berat Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diledi.  

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum." dedi.

 Erdoğan'ın paylaştığı videoda da "Rahmet ikliminin tüm İslam coğrafyasında neşvünema bulması dileğiyle Berat gecemiz mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.  

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