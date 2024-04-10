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Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Bayram#Ramazan Bayramı
Emine Erdoğandan bayram mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 10:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hayırlı bayramlar.

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#Emine Erdoğan#Bayram#Ramazan Bayramı

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