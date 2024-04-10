Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hayırlı bayramlar.