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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı, Gazze'ye dikkat çekti

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğandan Babalar Günü mesajı, Gazzeye dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü’nde yayımladığı mesajda Gazze’de yaşanan drama dikkat çekerek "Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum. Değerli eşimin ve bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Babanın, aydınlığın pusulası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“BU ÖZEL GÜNDE KALBİMİZİN EN HASSAS YANI GAZZE'DE”

"Sevgisi huzur, desteği güç, yokluğu dinmeyen bir sızıdır. Başta evladını vatan uğruna toprağa veren şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere gazilerimizin babalarını hürmetle anıyorum. Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de... Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum. Kan bağından değil, yürek bağından baba olan; bir çocuğun kaderine ışık tutan koruyucu babalarımıza ise gönülden teşekkür ediyorum. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Recep Tayyip Erdoğan

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