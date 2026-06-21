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Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Kutlama
Emine Erdoğandan Babalar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan mesajında; kendi babasını rahmetle yad ederken eşinin, şehit ve gazi babalarının, koruyucu babaların ile Filistin'de mücadele veren babaların gününü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Baba; bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor; değerli eşimin Babalar Günü’nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin’de evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor; gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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Emine Erdoğandan Babalar Günü mesajı

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