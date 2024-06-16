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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Sosyal Medya
Emine Erdoğandan Babalar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 10:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'Evlatlarını vatan toprağına emanet eden babalarımızı hürmetle anıyor, hepimize sevginin sınırsız olduğunu gösteren Koruyucu Babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsalidir.

Rahmetli babamı hasret ve dua ile yâd ediyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Evlatlarını vatan toprağına emanet eden babalarımızı hürmetle anıyor, hepimize sevginin sınırsız olduğunu gösteren Koruyucu Babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum.

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Sosyal Medya

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