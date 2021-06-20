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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

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