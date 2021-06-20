Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

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