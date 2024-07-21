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Emine Erdoğan’dan ‘atıksız alışveriş’ ziyareti

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#İbrahim Yumaklı#Emine Erdoğan#Orhan Kozan
Emine Erdoğan’dan ‘atıksız alışveriş’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Emine Erdoğan, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi’ndeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin atıksız alışverişi teşvik eden ‘Tarım Kredi Sıfır Marketi’ni ziyaret etti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Marketler Genel Müdürü Orhan Kozan da Emine Erdoğan’a eşlik ederek marketle ilgili bilgi verdi. Marketin içine yerleştirilen geri dönüşüm otomatı hakkında çalışanlardan bilgi alan Emine Erdoğan, vatandaşların kendi getirdikleri veya marketten satın alabilecekleri kaplarla deterjan, kuruyemiş, bakliyat, süt ve sıvı yağ gibi ürünleri dilediği miktarda, paketli ürünlere göre daha avantajlı fiyatlardan satın alabileceği reyonlarda incelemede bulundu.

Emine Erdoğan’dan ‘atıksız alışveriş’ ziyareti

Emine Erdoğan, tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indirmeyi hedefleyen çamaşır, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun dolum istasyonunu da inceleyerek, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi aldı. Yüzde 70’e varan su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemiyle üretilen meyve ve sebzelerin ‘sisleme’ sistemiyle gün boyu taze kalmasının sağlandığı reyonu da inceleyen Erdoğan, bu sistemle atığın azaldığına dikkati çekti, Anadolu’nun dört bir yanındaki kadınların üretime katılarak kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını destekleyen özel reyondaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini inceledi.

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#İbrahim Yumaklı#Emine Erdoğan#Orhan Kozan

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