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Emine Erdoğan'dan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#AK Parti
Emine Erdoğandan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik kollarının Mühye İmrahor'da atıkları toplayarak Sıfır Atık hareketine verdikleri destek için teşekkür etti.

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Gençleri tebrik eden Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak.

Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#AK Parti

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