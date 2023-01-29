Emine Erdoğan'dan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik

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Gençleri tebrik eden Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak.

Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.