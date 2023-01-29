Emine Erdoğan'dan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik

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Gençleri tebrik eden Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak.
Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.
Ellerinize sağlık gençler. 👏— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 29, 2023
Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. #SıfırAtık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.#DünyaOrtakEvimiz🌎 https://t.co/sSAuDFozwz